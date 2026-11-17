Рашисти влучили в Північний та Південний мости в столиці

Рашисти влучили в Північний та Південний мости в столиці

Фото: соцмережі

Про це повідомив Кличко. Рашисти не люди, а біосміття. Та ще мразота. Але дуже хочеться побачити, що буде робити у відповідь Зеленський? Запише новий вечірний гундосик з черговою обіцянкою помсти? Хоча вже було "Якщо в Києві буде блекаут, то буде блекаут і у Москві". В Києві блекаут був вже не один раз. А де блекаут у Москві? Чи зараз наш незламний Незнайка вже не знає, що обіцяти? Так не треба нічого обіцяти. Треба робити.

Рашисти не люди, а біосміття і ми це знаємо. Але біосміттю не треба погрожувати, його треба утилізувати. То де наша балістика, Володимир Зеленський? Ви ж з Штілерманом її восени обіцяли. А ще два тижня і зима. То де ця клята балістика, Вова? Чи ти не лише не можеш з'ясувати чий це будинок в Династії, а й не можеш з'ясувати де балістика? А що ти тоді можеш, Вова? Записати вечірній гундосик? Так це не допоможе. Ех, Вова... Я так розумію, що удари у відповідь по Москві знову відклали через відсутність того чим бити? Якщо ти неспроможний, Вова, то клич тих, хто може досягнути результату, на відміну від тебе. Це не тобі потрібно, Вова. Це Україні потрібно.

PS. Викладати відео, щоб рашисти зразу побачили результати своїх ударів - це треш. І це роблять українські ресурси. І це ще більший треш.