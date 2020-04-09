У Київській області карантин можуть продовжити до осені

У випадку, якщо громадяни будуть ігнорувати запроваджені в Україні правила карантину, його можуть продовжити до осені

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У випадку, якщо громадяни будуть ігнорувати запроваджені в Україні правила карантину, його можуть продовжити до осені

Про це 9 квітня заявив в.о. голови Київської ОДА Василь Володін, передає RegioNews.

За його словами, якщо українці будуть дотримуватися режиму самоізоляції, вже в травні почнеться процес виходу із карантину.

Він також повідомив, що на вихідні 11 і 12 квітня у Київській області буде запроваджено режим максимального обмеження пересування.

"Дотримання суворого карантинного режиму і санітарно-гігієнічних правил – найкраща профілактика інфікування коронавірусом. Також нагадую, що у суботу та неділю в області, швидше за все, буде введений режим максимального обмеження пересування", — сказав Володін.

Станом на 9 квітня в області підтвердили 133 випадки захворювання коронавірусом, а також перевіряють 1,5 тисяч контактних осіб.

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Нагадаємо, 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 224 нові випадки.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.

1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.