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09 квітня 2020, 09:36 15

Кількість хворих коронавірусом українців зросла до 1892

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09 квітня 2020, 09:36 15
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Станом на ранок 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 224 нові випадки
Фото: pixabay.com
Станом на ранок 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 224 нові випадки

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я України.

Як поввідомляється, дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зокрема, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 102 випадки;
Волинська область — 38 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 31 випадок;
Закарпатська область — 51 випадок;
Запорізька область — 47 випадків;
Івано-Франківська область — 218 випадків;
Кіровоградська область — 78 випадків;
м. Київ — 300 випадків;
Київська область — 130 випадків;
Львівська область — 61 випадок;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 43 випадки;
Полтавська область — 19 випадків;
Рівненська область — 64 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 169 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 18 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 302 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

На ранок 9 квітня до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.

1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.

8 квітня Кабмін змінив карантинні обмеження, зокрема уточнив перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції.


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