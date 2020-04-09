В Киевской области карантин могут продлить до осени
Об этом 9 апреля заявил и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин, передает RegioNews.
По его словам, если украинцы будут соблюдать режим самоизоляции, уже в мае начнется процесс выхода из карантина.
Он также сообщил, что на выходные 11 и 12 апреля в Киевской области будет введен режим максимального ограничения передвижения.
"Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика инфицирования коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения", - сказал Володин.
По состоянию на 9 апреля в области подтвердили 133 случая заболевания коронавируса, а также проверяют 1,5 тысячи контактных лиц.
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Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.
По данным МВД, пик эпидемии коронавирус в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, что карантин в стране может быть продлен до 15 мая.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.
1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины. которые начали действовать с 6 апреля.
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