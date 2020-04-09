Коронавірус в Житомирській області: за добу двоє померлих

У четвер, 9 квітня в Житомирській області зафіксовано 4 нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19

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У четвер, 9 квітня в Житомирській області зафіксовано 4 нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19

Про це повідомила пресслужба Житомирської облради, передає RegioNews.

Відомо, що троє хворих із Бердичівського району, ще один із Житомира.

За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, один із хворих, - хлопець віком 27 років, який повернувся з Польщі.

Станом на 9 квітня в області також зафіксовано два летальних випадки від коронавірусу, у Радомишльському та Бердичівському районах.

Як повідомила заступниця керівника Житомирської ОДА Наталія Остапченко, померла 81-річна жінка, яка захворіла наприкінці березня, а по медичну допомогу звернулася кілька днів тому.

Крім того, в області зафіксовано зростання числа підозр на наявність коронавірусу.

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Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.

1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.