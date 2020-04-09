Коронавірус в Житомирській області: за добу двоє померлих
Про це повідомила пресслужба Житомирської облради, передає RegioNews.
Відомо, що троє хворих із Бердичівського району, ще один із Житомира.
За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, один із хворих, - хлопець віком 27 років, який повернувся з Польщі.
Станом на 9 квітня в області також зафіксовано два летальних випадки від коронавірусу, у Радомишльському та Бердичівському районах.
Як повідомила заступниця керівника Житомирської ОДА Наталія Остапченко, померла 81-річна жінка, яка захворіла наприкінці березня, а по медичну допомогу звернулася кілька днів тому.
Крім того, в області зафіксовано зростання числа підозр на наявність коронавірусу.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.
11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.
1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 18:19 09 квітня На Кіровоградщині за добу рекордна кількість інфікованих коронавірусом
- 18:07 09 квітня Очільник УГКЦ закликав не приходити на Великдень до церкви
- 17:50 09 квітня До Росії не екстрадували члена ісламської партії, який фігурує в базі даних Інтерполу
- 17:41 09 квітня У Лисичанську чиновників спіймали на розкраданні: подробиці
- 17:26 09 квітня В Збройних силах зросла кількість хворих коронавірусом
- 13:01 09 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
- 10:22 03 квітня Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка