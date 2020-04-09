У Дніпропетровській області 6 нових випадків COVID-19
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Дніпропетровську ОДА.
5 випадків COVID-19 лабораторно підтвердили у Першотравенську, одного хворого виявили у Кам’янському. 61-річна жінка із пневмонією знаходиться у інфекційному відділенні Першотравенська у стані середньої тяжкості. Ще один із пацієнтів цього медзакладу також має супутні ускладнення, що погіршують перебіг хвороби.
Аби запобігти подальшому розповсюдженню інфекції, влада Першотравенська обмежила в’їзд до міста та виїзд з нього й посилила блокпости медичними бригадами. Також медики намагаються оперативно протестувати усіх людей, які контактували із COVID-позитивними пацієнтами.
Таким чином, 9 квітня в Дніпропетровській області загалом 48 людей стали жертвами "китайського” вірусу, 4 пацієнтів уже подолали недугу. Летальних випадків в області не зареєстровано.
Незважаючи на це, прийняти хворих на коронавірус готова обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова. Для майбутніх пацієнтів повністю звільнили оновлений терапевтичний і "старий" хірургічний корпуси. Пологовий будинок підготували для вагітних з COVID-19. Там є 70 ліжок для пацієнток, 6 маніпуляційних кімнат для породіль та стільки ж для немовлят.
Тим часом директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк повідомив про те, що на Дніпропетровщини за добу перевірили 154 людини з підозрами на коронавірус.
Як писали RegioNews раніше, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області у 5 хворих, які перебувають в інфекційній лікарні міста з діагнозом COVID-19, повторні лабораторні проби не виявили вірусу в організмі.
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