На Закарпатті 100 медиків районної лікарні відправили на самоізоляцію
Інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канал журналіста Віталія Глаголи.
"У Іршавській районній лікарні, де виявили коронавірус у завідуючого поліклінічного відділення, понад 100 чоловік медперсоналу відправили на самоізоляцію", - йдеться в дописі.
Про це розповів головний лікар медзакладу Сергій Караслай.
Глагола також повідомив, що в Ужгороді директор КП "Водоканал" Станіслав Карташов вдома із підозрою на коронавірусну інфекцією.
"За інформацією моїх джерел, у закарпатський лабораторний центр надійшли зразки біоматеріалів Станіслава Карташова. Наскільки мені відомо, він на лікарняному, перебуває вдома", - пише журналіст.
Посадовець звернувся в приватну лабораторію після того, як в однієї із працівниць адміністрації водоканалу експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус.
Жодних симптомів хвороби у нього немає. Він другий день вдома на самоізоляції, почувається добре. Також він передав список осіб, із якими близько контактував.
Результати повторного ПЛР-тесту із приватної клініки показали негативний результат.
"Це при тому, що в цій самій клініці перший тест був позитивний і підтвердив наявність коронавірусу в організмі. На понеділок йому призначили третій і заключний тест, який і має встановити остаточний результат", - повідомляється в тексті.
Нагадаємо, на Закарпатті COVID-19 виявили у головного лікаря районної лікарні. В області виявили 51 випадок інфікування коронавірусом.
На Закарпатті зафіксували першу смерть від COVID-19 - померла матір заввідділу поліклініки. В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.
6 квітня на Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. По дорозі із Мукачева в Ужгород помер хворий на COVID-19.
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