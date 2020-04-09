На Закарпатті 100 медиків районної лікарні відправили на самоізоляцію

В Іршаві, де зафіксували перший летальний випадок в області від COVID-19, медичних працівників відсторонили від обов'язків

Фото з відкритих джерел

В Іршаві, де зафіксували перший летальний випадок в області від COVID-19, медичних працівників відсторонили від обов'язків

Інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канал журналіста Віталія Глаголи.

"У Іршавській районній лікарні, де виявили коронавірус у завідуючого поліклінічного відділення, понад 100 чоловік медперсоналу відправили на самоізоляцію", - йдеться в дописі.

Про це розповів головний лікар медзакладу Сергій Караслай.

Глагола також повідомив, що в Ужгороді директор КП "Водоканал" Станіслав Карташов вдома із підозрою на коронавірусну інфекцією.

"За інформацією моїх джерел, у закарпатський лабораторний центр надійшли зразки біоматеріалів Станіслава Карташова. Наскільки мені відомо, він на лікарняному, перебуває вдома", - пише журналіст.

Посадовець звернувся в приватну лабораторію після того, як в однієї із працівниць адміністрації водоканалу експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус.

Жодних симптомів хвороби у нього немає. Він другий день вдома на самоізоляції, почувається добре. Також він передав список осіб, із якими близько контактував.

Результати повторного ПЛР-тесту із приватної клініки показали негативний результат.

"Це при тому, що в цій самій клініці перший тест був позитивний і підтвердив наявність коронавірусу в організмі. На понеділок йому призначили третій і заключний тест, який і має встановити остаточний результат", - повідомляється в тексті.

Нагадаємо, на Закарпатті COVID-19 виявили у головного лікаря районної лікарні. В області виявили 51 випадок інфікування коронавірусом.

На Закарпатті зафіксували першу смерть від COVID-19 - померла матір заввідділу поліклініки. В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.

6 квітня на Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. По дорозі із Мукачева в Ужгород помер хворий на COVID-19.

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