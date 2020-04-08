Виникає відчуття безтурботності: в Миколаївській області коронавіруса немає, але про феномен мова не йде

Через відсутність коронавіруса жителі Миколаївської області відчувають себе розслаблено і не панікують

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Через відсутність коронавіруса жителі Миколаївської області відчувають себе розслаблено і не панікують

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Україна", передає RegioNews.

Зазначається, що у світі є місця, де про коронавірус знають лише з чуток - це Коморські острови, Кірібаті, Лісото, Маршаллові острови, Мікронезія і Миколаївська область.

Варто зазначити, що в Миколаївській області станом на 9:00 8 квітня не зареєстровано випадків захворювання на COVID-19.

У прес-службі Миколаївської ОДА зазначають, що за медичною допомогою звернувся 1 пацієнт з підозрою на COVID-19, який госпіталізований в "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб". Зараз в інфекційному стаціонарі перебуває 12 пацієнтів.

Всього з початку 2020 року за медичною допомогою звернулося 79 пацієнтів з підозрою на захворювання COVID-19, з них 64 пацієнта госпіталізовано, 15 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. Лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 74 пацієнта. На сьогодні 66 обстежених осіб мають негативний результат, 8 проб в роботі.

Через таку статистику у людей виникає відчуття безтурботності, вони вірять, що вірус пройде повз них. У той же час, лікар-епідеміолог Святослав Протас кажи, що про феномен мова не йде.

"Говорити про якийсь феномен в цій області не варто. Я спілкувався з колегами, насправді там зараз низький рівень звернень", - розповів Протас.

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Варто зазначити, що навіть серед хворих на пневмонію у Миколаєві - хворих коронавірусом також не виявлено. Таку заяву зробила начальник управління охорони здоров'я міської ради Ірина Шамрай в ефірі ТРК "Март".

Ірина Шамрай

За її словами, в миколаївських лікарнях перебувають 32 людини з діагнозом "пневмонія", у тому числі вісім дітей. Обстеження показало, що хворих на коронавірус серед них немає.

"Всі хворі, щодо яких є хоч найменша підозра, проходять відповідне обстеження. Кожного пацієнта, який звертається з вірусною інфекцією, ми відпрацьовуємо як підозру на COVID-19", - заявила вона.

У міські заклади охорони здоров'я надійшло 1250 швидких тестів. Проведено 42 обстеження городян, у тому числі виїзними бригадами, які створені при кожному Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

"Ми готові розподілити по ЦПМСД ще 150 швидких тестів, адже зі зміною підходу до обстеження і виявлення хворих, усе навантаження лягає саме на первинну ланку", - зазначила начальник управління. Також, за її словами, ведеться облік та спостереження за жителями Миколаєва, які прибули з-за кордону. З 16 березня таких було 510 чоловік. У зв'язку із завершенням терміну самоізоляції і за результатами обстежень, 212 осіб з обліку зняті".

Нагадаємо, що МОЗ розбирається, чому в Миколаївській області немає хворих COVID-19. Медичні бригади вже працюють на території області. Не виключається, що були порушені алгоритми тестування пацієнтів з підозрами на коронавірус.