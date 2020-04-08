Шмигаль анонсував подовження карантину, а в ОП - прийдешню найбільшу загрозу

Наразі в Україні не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування

Фото: president.gov.ua

Наразі в Україні не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Офісу президента, такої згоди дійшли на нараді під головуванням президента України щодо боротьби з коронавірусом.

"Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час", – сказав Володимир Зеленський.

Як повідомили в уряді, не пом’якшувати карантинні заходи закликали у Всесвітній організації охорони здоров’я. Більш того, ВООЗ рекомендувала країнам, де карантин дає свої результати, максимально продовжити його, доки буде витримувати економіка та морально-психологічний стан людей.

У свою чергу, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну 8 квітня, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде говорити у травні, у випадку зниження захворюваності на COVID-19, а до того часу карантин продовжать.

"Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні місяці ми почнемо вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів. Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений до 24 квітня і можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця. У травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку країни за визначеним планом", - уточнив він.

За його словами, про план уряд пізніше розкаже, він пояснить, коли "кожен буде знати свою роль, час і місце, коли він почне ходити на роботу, коли він почне повноцінно працювати, які будуть соціальні стандарти нашого життя у травні, масочний режим, соціальні дистанції".

Також Шмигаль додав, що в уряді також розробляють робочий графік для працівників, аби у міського транспорту не було пікового навантаження.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.

1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.