Українські військові "рознесли на шмаття" російські міномети

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Українські прикордонники показали свіжі кадри з фронту. Дронами було уражено російські міномети

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу аеророзвідки підрозділу "Алекс" на Південно-Слобожанському напрямку. Українські дрони вдарили по переміщенню російської піхоти та по позиції російських мінометників, яку ворог намагався маскувати.

"У результаті влучної роботи українських захисників живу силу окупантів ліквідовано, а ворожий міномет разом із позицією перетворено на брухт", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.