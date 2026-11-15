Українські військові "рознесли на шмаття" російські міномети
Українські прикордонники показали свіжі кадри з фронту. Дронами було уражено російські міномети
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу аеророзвідки підрозділу "Алекс" на Південно-Слобожанському напрямку. Українські дрони вдарили по переміщенню російської піхоти та по позиції російських мінометників, яку ворог намагався маскувати.
"У результаті влучної роботи українських захисників живу силу окупантів ліквідовано, а ворожий міномет разом із позицією перетворено на брухт", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.
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