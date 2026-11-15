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15 листопада 2026, 13:45

Українські військові "рознесли на шмаття" російські міномети

15 листопада 2026, 13:45
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Фото з відкритих джерел
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Українські прикордонники показали свіжі кадри з фронту. Дронами було уражено російські міномети

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу аеророзвідки підрозділу "Алекс" на Південно-Слобожанському напрямку. Українські дрони вдарили по переміщенню російської піхоти та по позиції російських мінометників, яку ворог намагався маскувати.

"У результаті влучної роботи українських захисників живу силу окупантів ліквідовано, а ворожий міномет разом із позицією перетворено на брухт", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.

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