У Києві судитимуть 21-річного чоловіка за погром чужого автомобіля
У Києві перед судом постане 21-річний чоловік, якого обвинувачують у пошкодженні чужого автомобіля. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, молодик бив руками та ногами по машині місцевого жителя, пошкодив капот і відірвав бічне дзеркало
Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.
Правоохоронці затримали підозрюваного на місці події.
За даними поліції, на момент інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі обвинувальний акт скерували до суду.
За скоєне чоловікові загрожує до п’яти років обмеження волі.
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