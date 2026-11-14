У Києві судитимуть 21-річного чоловіка за погром чужого автомобіля

Фото: поліція Києва

У Києві перед судом постане 21-річний чоловік, якого обвинувачують у пошкодженні чужого автомобіля. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, молодик бив руками та ногами по машині місцевого жителя, пошкодив капот і відірвав бічне дзеркало

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці події.

За даними поліції, на момент інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду.

За скоєне чоловікові загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 серпня на Львівщині легковик вилетів у кювет і перекинувся. На місці загинув водій, постраждали двоє юнаків.