На Львівщині водій Mercedes збив на смерть 71-річного пішохода та втік

Фото: поліція Львівської області

У селі Гусаків Яворівського району Львівської області внаслідок наїзду автомобіля загинув 71-річний чоловік. Водій після аварії залишив місце події, однак поліцейські встановили його місцеперебування

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 листопада близько 18:00. За попередніми даними правоохоронців, 39-річний житель району за кермом Mercedes-Benz E200 збив 71-річного пішохода — мешканця Яворівського району.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Після наїзду водій поїхав з місця ДТП.

Поліцейські встановили, де перебуває керманич. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучили та помістили на спеціальний майданчик.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та ч. 1 ст. 135 ККУ — залишення в небезпеці.

Максимальне покарання за цими статтями — до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.