У Харкові росіяни атакували рятувальників

Фото: ДСНС

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Вранці у неділю, 15 листопада, росіяни атакували безпілотником Київський район Харкова. Після того, як туди прибули екстрені служби, ворог завдав повторного удару дроном. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль.

"Рятувальники не постраждали — під час атаки вони перебували в укритті", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, також у ніч на 15 листопада росіяни атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу є поранені місцеві жителі.