На Дніпропетровщині судили військового, який не встиг повернутись на службу через весілля

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У Дніпропетровській області судили солдата. Його визнали винним у самовільному залишенні військової частини

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Солдат самовільно залишив розташування військової частини. Як пояснили, він після відпустки не повернувся до частини "за сімейними обставинами". При цьому він повернувся на службу самостійно. У протоколі зазначили, що він був відсутній на службі до десяти днів без підстав.

Сам військовий визнав провину. Він пояснив, що не встиг повернутись на службу через весілля.

В результаті суд оштрафував його на 8 500 гривень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили військового. Він за хабар пропонував "вирішити питання" з кримінальною відповідальністю за СЗЧ. Свою "допомогу" він оцінив у 28 тисяч доларів.