Атака на Одещину: пошкоджено житлові будинки, є поранені
У ніч на 15 листопада росіяни атакували Чорноморськ. Рятувальники показали фото наслідків
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичну інфраструктуру, значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. Також загорілись два автомобілі.
Вибухова хвиля та уламки пошкодили газову трубу, вибили вікна та пошкодили фасади житлових будинків.
Нагадаємо, що у Дергачах Харківського району вранці 14 листопада внаслідок російської атаки безпілотником постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей. Один чоловік дістав поранення, ще шестеро людей пережили гостру реакцію на стрес.
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