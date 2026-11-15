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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
15 листопада 2026, 12:25

Чи такого захисту ми очікуємо від профільних правоохоронців?

15 листопада 2026, 12:25
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Генерал Дука і його соратники вирішили не просто створити картинку всенародної патріотичної звитяги. А ще й вирішили створити собі алібі.
Генерал Дука і його соратники вирішили не просто створити картинку всенародної патріотичної звитяги. А ще й вирішили створити собі алібі.
Фото: Громадське
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Воно (алібі) примітивне і обкатане давно політичними колегами.

На прес-підході Дука заявив, що кров за Київ проливав у квітні 2022, а от детектив НАБУ Абакумов сидів у Польщі.

Всі ці алібі в стилі "відбивав Київ від чеченців" ламаються об аргумент, а що ти робив у 2025? А що ти робиш у 2026 році, коли Росія шукає способи як нас поламати із тилу, не без допомоги корумпованих, продажних і з погонами.

Чому на записах за 2026 ми бачимо злиття в екстазі з російським наркосиндикатом?

А тепер уявимо типову українську родину літа 2025 року?

Батько в силах оборони, матір гарує на роботі по 8+годин, дитина-підліток розважає себе сама в умовах навчання онлайн і постійних тривог.

Батькові на фронті запропонують речовини для хорошего настроєнія.

І так само дитині в тилу біля школи в магазині запропонують речовини для дуже харошего настроєнія.

У підсумку сімʼя розвалюється. І умовна жінка змушена тягати двох членів сімʼї по рехабах. Чоловік тоне в залежностях, дитина, на яку покладали надію — замість коледжу/університету йде за сценарієм "Реквієму за мрією".

Чи такого захисту ми очікуємо від профільних правоохоронців? Ні.

Чи хотіли би бачили оцей тупий цирк зі "Слава Україні", який скоріше нагадує бюджетників у вольєрі періоду пізнього Януковича? Теж ні.

Чи варто прощати мародерство на війні, якщо хтось десь фізично був у Києві на початку війни — теж ні.

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