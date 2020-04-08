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Олександра Василенко
журналіст
08 квітня 2020, 14:52 10

У Кіровоградській області дві смерті від COVID-19: що відомо

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08 квітня 2020, 14:52 10
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8 квітня у Кропивницькому та Кіровоградській області зареєстровано дві смерті від коронавірусу
Фото: Pixabay
8 квітня у Кропивницькому та Кіровоградській області зареєстровано дві смерті від коронавірусу

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь на особистій Facebook-сторінці, інформують RegioNews.

6 квітня від коронавірусної інфекції та супутніх ускладнень померла 84-річна мешканка Кропивницького. 6 квітня у прийомному покої Новомиргородської районної лікарні померла 78-річна містянка. Лікарі намагалися допомогти хворій, але та прожила лише 7 хвилин. Експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус. Тіло померлої лабораторно протестували на COVID-19. Дослідження показало позитивний результат.

Загалом на 8 квітня у Кіровоградській області на атипову пневмонію хворіють 57 людей. Із них 60 мешканців Кропивницького, 7 хворих проживають у Кропивницькому районі. У Долинському районі відомо про 5 COVID-позитивних. На стаціонарному лікуванні в обласній лікарні продовжують залишатися жінка з села Мар'ївка Компаніївського району, чоловік з села Паліївка Маловисківського району та чоловік з селища Вільшанка.

Також Андрій Балонь повідомив, що у Кропивницькому та Кіровоградській області 27 медиків, які надавали допомогу COVID-позитивним пацієнтам, самі інфікувалися коронавірусом. Це 6 лікарів з Кіровоградської обласної лікарні, 20 медпрацівників з Обласного клінічного госпіталю ветеранів війни та медпрацівник з приватної клініки "Ацинус".

У той же час 26 мобільних бригад, починаючи з 26 березня, обстежили експрес-тестами 1375 жителiв Кіровоградської області.

8 квітня також стало відомо, що виконком міськради Кропивницького прийняв рішення виділити на боротьбу з коронавірусною інфекцією у регіоні 294 тисячі гривень.

Як писали RegioNews раніше, у Кіровоградській області дев’ять пацієнтів із лабораторно підтвердженою коронавірусною інфекцією у тяжкому стані, один хворий у комі.


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