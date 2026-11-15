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15 листопада 2026, 10:45

Росіяни вдарили по Запоріжжю: серед поранених - 2-річна дитина

15 листопада 2026, 10:45
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Фото: ДСНС
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Пізно увечері 14 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю. Внаслідок авіаударів є пошкоджені будинки та поранені люди

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу у Запоріжжі постраждали шестеро людей. Зокрема, 2-річний хлопчик. Усім постраждалим надають допомогу медики. Відомо, що з однієї з квартир деблокували чоловіка.

"За однією з адрес пошкоджено два приватні будинки та скління дев’ятиповерхівки. За іншою — виникла пожежа автомобілів на площі 25 кв. м. Вогонь знищив 10 машин, ще 10 пошкоджено. Також пошкоджено шість гаражів і вікна п’ятиповерхового та дев’ятиповерхового будинків", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, також у ніч на 15 листопада росіяни атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу є поранені місцеві жителі.

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