СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Самара" в Росії
Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт у Самарській області РФ. Унаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, горять кілька резервуарів із нафтою
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає RegioNews.
За попередніми даними, підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти.
Станція "Самара" є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди магістральними трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.
На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що внаслідок удару на території об'єкта виникла пожежа, горять декілька нафтових резервуарів.
Також Генштаб підтвердив результати ураження російського військового аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області.
За даними українських військових, 13 листопада там були уражені:
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ангар для зберігання спеціальної техніки, яку використовують для обслуговування літаків;
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резервуар з авіаційним пальним;
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центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.
Нагадаємо, що українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.