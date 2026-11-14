СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Самара" в Росії

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Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт у Самарській області РФ. Унаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, горять кілька резервуарів із нафтою

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає RegioNews.

За попередніми даними, підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти.

Станція "Самара" є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди магістральними трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що внаслідок удару на території об'єкта виникла пожежа, горять декілька нафтових резервуарів.

Також Генштаб підтвердив результати ураження російського військового аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області.

За даними українських військових, 13 листопада там були уражені:

ангар для зберігання спеціальної техніки, яку використовують для обслуговування літаків;

резервуар з авіаційним пальним;

центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

Нагадаємо, що українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.