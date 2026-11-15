У Краматорську росіяни атакували пожежну частину

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Краматорську росіяни атакували двома дронами територію пожежно-рятувальної частини. Внаслідок обстрілу пошкоджено паркан, а також загорілось службове авто. На щастя, особовий склад не постраждав.

"Попри постійну загрозу повторних атак, надзвичайники продовжують виконувати свої обов’язки та допомагати людям", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували рятувальну автівку в Харкові. Це сталось після того, як екстрені служби прибули за місцем попередньої атаки.