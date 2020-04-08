09:32  08 квітня
В Україні за добу виявлено ще 206 хворих коронавірусом, загальна кількість - 1668
11:39  08 квітня
Епідемії у європейських країнах вийшли на пік
12:19  08 квітня
ЗМІ дізнались, яку посаду обіймав брат Єрмака в РНБО
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2020, 12:37 12

У Києві вже ​294 випадки захворювання коронавірусом

Читайте также
на русском языке
08 квітня 2020, 12:37 12
Читайте также на русском языке
Станом на 8 квітня в столиці виявили ще 15 хворих коронавірусом COVID-19, і таким чином, Київ займає другу сходинку після Чернівецької області по кількості хворих
Фото: Telegram
Станом на 8 квітня в столиці виявили ще 15 хворих коронавірусом COVID-19, і таким чином, Київ займає другу сходинку після Чернівецької області по кількості хворих

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, захворіли 8 жінок віком від 29 до 67 років, 6 чоловіків віком від 43 до 61 року, і 16-річний юнак.

За минулу добу коронавірусом захворіли троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем медикiв.

"Більшість киян, яких вражає вірус у столиці, - люди молодого та середнього віку. Тобто, активна частина мешканців міста. Чимало з них не вірять у загрозу і не хочуть змінювати звичок, нехтують правилами обмежень", - сказав Кличко.

По районах Києва ситуація виглядає наступним чином:

Голосіївський +1
Дарницький +3
Деснянський +2
Дніпровський +2
Святошинський +1
Солом’янський +3
Шевченківський +3

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.

1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.


Київ карантин Віталій Кличко брифінг
Самоізоляцію громадян перевірятимуть за допомогою мобільного додатку
07 квітня 2020, 18:37
У Києві 40 тисяч осіб під підозрою на COVID-19
07 квітня 2020, 14:41
У Києві на Майдані вандали зруйнували виставку, присвячену Революції Гідності
06 квітня 2020, 20:41
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 12:41
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Альона Коханчук
Всі блоги »
Тимошенко проти Порошенка: хто буде хазяйнувати в Сумах
08 квітня 2020, 12:00
Перезавантаження "ЄС": Хто буде представляти інтереси Порошенка на Рівненщині
07 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »