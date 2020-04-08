У Києві вже 294 випадки захворювання коронавірусом
Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, захворіли 8 жінок віком від 29 до 67 років, 6 чоловіків віком від 43 до 61 року, і 16-річний юнак.
За минулу добу коронавірусом захворіли троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем медикiв.
"Більшість киян, яких вражає вірус у столиці, - люди молодого та середнього віку. Тобто, активна частина мешканців міста. Чимало з них не вірять у загрозу і не хочуть змінювати звичок, нехтують правилами обмежень", - сказав Кличко.
По районах Києва ситуація виглядає наступним чином:
Голосіївський +1
Дарницький +3
Деснянський +2
Дніпровський +2
Святошинський +1
Солом’янський +3
Шевченківський +3
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За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.
1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.
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