У Києві вже ​294 випадки захворювання коронавірусом

Станом на 8 квітня в столиці виявили ще 15 хворих коронавірусом COVID-19, і таким чином, Київ займає другу сходинку після Чернівецької області по кількості хворих

Фото: Telegram

Станом на 8 квітня в столиці виявили ще 15 хворих коронавірусом COVID-19, і таким чином, Київ займає другу сходинку після Чернівецької області по кількості хворих

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