19:32  06 квітня
Абсолютний рекорд: до "антиколомойского" закону внесли 13 тис. правок
18:49  06 квітня
Бойовики обстріляли захисників Павлополя з протитанкового ракетного комплексу - штаб
15:57  06 квітня
Коронавірус найбільше косить депутатів Медведчука
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2020, 20:41 1

У Києві на Майдані вандали зруйнували виставку, присвячену Революції Гідності

Читайте также
на русском языке
06 квітня 2020, 20:41 1
Читайте также на русском языке
Невідомі зіпсували виставку "Століття нескорених" на Майдані Незалежності в Києві
Фото: facebook/maidanmuseum.org
Невідомі зіпсували виставку "Століття нескорених" на Майдані Незалежності в Києві

Як передає RegioNews, про це повідомив Національний музей Революції Гідності на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляється, виставка була присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди.

"Вночі, 6 квітня, зіпсовано нашу виставку "Століття нескорених" на майдані Незалежності. Вона присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди. Невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. У проєкті використано світлини з архіву Музею, Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел", - йдеться у повідомленні.

Також у музеї повідомили, що підготували заяву в поліцію. Мета вандалів невідома.

Нагадаємо, у Новоград-Волинському Житомирської області невідомі вандали спалили Парк пам'яті нескорених, присвячений героям АТО.


Київ вандали виставка Майдан Революція Гідності
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 квітня 2020, 20:49
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »