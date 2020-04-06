У Києві на Майдані вандали зруйнували виставку, присвячену Революції Гідності
Як передає RegioNews, про це повідомив Національний музей Революції Гідності на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляється, виставка була присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди.
"Вночі, 6 квітня, зіпсовано нашу виставку "Століття нескорених" на майдані Незалежності. Вона присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди. Невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. У проєкті використано світлини з архіву Музею, Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел", - йдеться у повідомленні.
Також у музеї повідомили, що підготували заяву в поліцію. Мета вандалів невідома.
Нагадаємо, у Новоград-Волинському Житомирської області невідомі вандали спалили Парк пам'яті нескорених, присвячений героям АТО.
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