У Києві 40 тисяч осіб під підозрою на COVID-19

Згідно із даними моніторингового центру міста Києва, в столиці нараховують понад 40 тисяч громадян, які можуть бути носіями коронавірусу COVID-19

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Згідно із даними моніторингового центру міста Києва, в столиці нараховують понад 40 тисяч громадян, які можуть бути носіями коронавірусу COVID-19

Про це в ході брифінгу 7 квітня повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, це в основному люди, які приїхали з-за кордону або контактували з хворими.

"До групи ризику, яку контролює центр, увійшли майже 40 тисяч киян. Ті, хто прибули з країн з великим поширенням вірусу, і ті, хто контактував з хворими", - розповів Кличко.

Він зазначив, що їм намагаються надавати психологічну підтримку, а також проводять опитування з приводу самопочуття, перебування в самоізоляції і коло осіб, з якими вони контактували.

Кличко пригрозив відповідальністю тим, хто не буде надавати цю інформацію.

"Ті, хто відмовляються йти на контакт з нашим центром, 100% будуть мати справу з правоохоронцями", - сказав він.

Мер міста також повідомив, що упродовж доби працівники поліції на порушників правил карантину склали 574 протоколи, до бюджету міста стягнено більше 90 тисяч гривень штрафу.

Було відкрито три кримінальних справи за порушення карантинних обмежень і одну - за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом.

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Нагадаємо, станом на 7 квітня у Києві кількість хворих збільшилася на 12 осіб і становить 279, серед них - четверо дітей і один медпрацівник, одна людина померла.

Станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1462 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.