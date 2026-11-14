Буркін заявив, що частина хабарів від колцентрів могла надходити Татарову

Фото: Олег Татаров / Facebook

Єгор Буркін, на прізвисько "Мексиканець", якого правоохоронці пов’язують із міжнародним наркосиндикатом "Хімпром" та мережею шахрайських колцентрів, заявив, що частина хабарів за прикриття незаконного бізнесу нібито передавалася заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову

Про це він розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Василя Тимошенка, передає RegioNews.

За словами Буркіна, саме вибудувана Татаровим неформальна силова вертикаль дозволяла шахрайським колцентрам працювати безперешкодно, уникаючи перевірок правоохоронців.

Буркін описав систему збору та розподілу грошей між представниками СБУ, Національної поліції та прокуратури. За його твердженням, формально кошти від колцентрів збирали посередники, яких визначали співробітники кіберпідрозділів правоохоронних органів.

Водночас, як стверджує "Мексиканець", самі кіберпідрозділи не могли гарантувати недоторканність шахрайських офісів, оскільки інші департаменти правоохоронних органів могли проводити там перевірки. Для цього, за його словами, потрібні були домовленості на рівні керівництва відомств.

Буркін заявив, що частина зібраних грошей нібито надходила керівництву СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора, а звідти — Олегу Татарову.

"І ці глави відомств віддавали левову частку пану Олегу Татарову", — заявив Буркін.

Окремо він розповів про роль генерала СБУ Сергія Дуки, який, за його словами, передавав гроші вищому керівництву. Буркін стверджує, що Дука підтримував контакти з Татаровим. Водночас точний маршрут передачі коштів він описав як власне припущення: спочатку гроші могли надходити керівництву правоохоронного відомства, а вже потім — заступнику голови ОП.

На думку Буркіна, Татаров створив систему неформального контролю над правоохоронними органами, яка дозволяла шахрайським колцентрам працювати без втручання підрозділів, не залучених до корупційних домовленостей.

"Він зробив таку вертикаль, за якої була можливість працювати колцентрам", — заявив "Мексиканець".

За його словами, вплив Татарова нібито поширюється також на кадрові рішення та діяльність Нацполіції, ДБР, прокуратури й СБУ. Буркін вважає, що залежність керівників цих відомств від Офісу президента створює умови для втручання в розслідування та виконання неформальних вказівок.

Водночас він окремо зазначив, що ДБР, за його інформацією, не отримувало платежів від колцентрів, хоча саме відомство, на його думку, також перебувало під неформальним контролем ОПУ.

Буркін стверджує, що у 2025 році між керівництвом СБУ та ДБР навіть існувала неформальна домовленість не розслідувати справи щодо співробітників одне одного.

Заступника голови ОП він порівняв із доном Корлеоне. За словами Буркіна, у разі конфлікту між СБУ та ДБР Татаров міг би зібрати керівників обох відомств і нагадати їм про підпорядкування.

"Ви всі працюєте під моїм керівництвом, одне одного не чіпайте", — так Буркін описав можливу позицію Татарова.

Нагадаємо, суд відправив генерала під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень.

13 листопада за колишнього першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки генерала Сергія Дуку внесли повну суму застави – 65 млн грн

Що відомо про затримання генерала СБУ

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йшлося про генерала Сергія Дуку.

Згодом НАБУ та САП заявили, що в межах операції "Карфаген" викрито злочинну організацію, яка систематично підкуповувала високопосадовців правоохоронних органів.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників. Пізніше голова відомства Олександр Поклад звільнив працівників спецслужби, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген".

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука Сергій Дука під час обшуку погрожував детективам пістолетом, а також розбивав молотком телефони та знищив жорсткий диск.

Операція "Карфаген": подробиці

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

"Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;

"Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";

"Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;

"Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;

"Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;

"Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген".

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції. Посадовця взяли під варту на 60 днів – до 3 січня 2027 року включно.

6 листопада заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем'янчука відправили під варту до 2 січня наступного року.

Читайте також: "Карфаген" оголив те, про що не можна мовчати