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07 квітня 2020, 18:37 11

Самоізоляцію громадян перевірятимуть за допомогою мобільного додатку

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07 квітня 2020, 18:37 11
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Громадян України, які приїхали з-за кордону і перебувають в режимі самоізоляції через підозру на наявність коронавірусу будуть контролювати за допомогою мобільної програми "Дій Вдома"
Фото: Мінцифри
Громадян України, які приїхали з-за кордону і перебувають в режимі самоізоляції через підозру на наявність коронавірусу будуть контролювати за допомогою мобільної програми "Дій Вдома"

Про запуск системи повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає RegioNews.

В Міністерстві зазначили, що Нацполіція буде штрафувати осіб, які ігнорують цей режим.

Додаток упродовж двох тижнів буде надсилати користувачам повідомлення, у відповідь на які потрібно зробити своє фото із увімкненою функцією геолокації.

Додаток будуть встановлювати на мобільні телефони користувачів у тому випадку, якщо працівники МОЗу встановлять, що людина потребує самоізоляції.

Вони отримають повідомлення із посиланням на встановлення програми, дані про самоізольованих осіб занесуть в спеціальну інформаційну систему. Авторизація відбувається за допомогою номера телефону.

"Якщо буде порушено режим карантину, а невикористання додатку по суті буде порушенням режиму карантину, вже існують певні врегульовані суми штрафів, які людині потрібно буде заплатити", - розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Нагадаємо, станом на 7 квітня у Києві кількість хворих збільшилася на 12 осіб і становить 279, серед них - четверо дітей і один медпрацівник, одна людина померла.

Станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1462 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.


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