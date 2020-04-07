Самоізоляцію громадян перевірятимуть за допомогою мобільного додатку

Громадян України, які приїхали з-за кордону і перебувають в режимі самоізоляції через підозру на наявність коронавірусу будуть контролювати за допомогою мобільної програми "Дій Вдома"

Фото: Мінцифри

Громадян України, які приїхали з-за кордону і перебувають в режимі самоізоляції через підозру на наявність коронавірусу будуть контролювати за допомогою мобільної програми "Дій Вдома"

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