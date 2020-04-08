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08 апреля 2020, 12:37 12

В Киеве уже 294 случая заболевания коронавирусом

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08 апреля 2020, 12:37 12
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По состоянию на 8 апреля в столице обнаружили еще 15 больных коронавируса COVID-19, и таким образом, Киев занимает второе место после Черновицкой области по количеству больных
Фото: Telegram
По состоянию на 8 апреля в столице обнаружили еще 15 больных коронавируса COVID-19, и таким образом, Киев занимает второе место после Черновицкой области по количеству больных

Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, заболели 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет, 6 мужчин в возрасте от 43 до 61 года, и 16-летний юноша.

За минувшие сутки коронавирусом заболели трое медиков. В больницы Киева госпитализировали 8 пациентов. Остальные лечатся дома на самоизоляции под контролем медиков.

"Большинство киевлян, которых поражает вирус в столице - люди молодого и среднего возраста. То есть, активная часть жителей города. Многие из них не верят в угрозу и не хотят менять привычек, пренебрегают правилами ограничений", - сказал Кличко.

По районам Киева ситуация выглядит следующим образом:

Голосеевский 1
Дарницкий +3
Деснянский 2
Днепровский 2
Святошинский 1
Соломенский +3
Шевченковский +3

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.

1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины, которые начали действовать с 6 апреля.


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