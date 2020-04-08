В Киеве уже 294 случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 8 апреля в столице обнаружили еще 15 больных коронавируса COVID-19, и таким образом, Киев занимает второе место после Черновицкой области по количеству больных

Фото: Telegram

По состоянию на 8 апреля в столице обнаружили еще 15 больных коронавируса COVID-19, и таким образом, Киев занимает второе место после Черновицкой области по количеству больных

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