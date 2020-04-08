В Киеве уже 294 случая заболевания коронавирусом
Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, заболели 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет, 6 мужчин в возрасте от 43 до 61 года, и 16-летний юноша.
За минувшие сутки коронавирусом заболели трое медиков. В больницы Киева госпитализировали 8 пациентов. Остальные лечатся дома на самоизоляции под контролем медиков.
"Большинство киевлян, которых поражает вирус в столице - люди молодого и среднего возраста. То есть, активная часть жителей города. Многие из них не верят в угрозу и не хотят менять привычек, пренебрегают правилами ограничений", - сказал Кличко.
По районам Киева ситуация выглядит следующим образом:
Голосеевский 1
Дарницкий +3
Деснянский 2
Днепровский 2
Святошинский 1
Соломенский +3
Шевченковский +3
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.
1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины, которые начали действовать с 6 апреля.
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