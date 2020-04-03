Єрмак повертався із Мінська приватним літаком Пінчука - "Схеми”

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 11 березня повернувся із Мінська, де відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, літаком, яким користується український олігарх Віктор Пінчук

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 11 березня повернувся із Мінська, де відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, літаком, яким користується український олігарх Віктор Пінчук

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", передає RegioNews.

Як повідомляють журналісти, їм вдалося зафільмувати пасажирів літака OE-LEO Леоніда Кучму та Андрія Єрмака.

Саме на цьому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі було підписано скандальний документ про погодження створення консультативної ради із представниками тимчасово окупованих територій України (ОРДЛО).

Як дізнались журналісти, літаком, яким повертався Єрмак із Мінська, користується Олігарх Віктор Пінчук та члени його сім'ї. Вони також зазначають, що приліт пасажирів посилено намагались приховати від сторонніх очей.

Також журналісти зафіксували, що Андрій Єрмак покинув аеропорт на своєму новому авто Mercedes S-класу, яке він придбав буквально перед вильотом до Мінська на переговори з Росією.

"Схеми" також запитали в Єрмака, як так сталося, що він прилетів до України літаком олігарха.

"Час закінчення зустрічі не співпадав із графіком регулярних авіарейсів з Мінська до Києва. Тому Леонід Кучма запропонував полетіти до Києва разом з ним. Мені невідомо, хто оплачував переліт та кому саме належить цей літак", - сказав керівник Офісу президента.

Як повідомляє "Радіо свобода" із посиланням на юристку "Центру протидії корупції" Олену Щербану, у випадку, якщо переліт літаком олігарха коштував більше, ніж один прожитковий мінімум (2027 гривень), за це передбачена відповідальність в рамках антикорупційного законодавства.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Также стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса,а ГБР расследует уголовное дело по четырем статьям и вызвало Лероса на допрос, который назначен на 3 апреля.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".