Єрмак-молодший вирішив за гроші конкурентів знищити міжнародний бізнес в Одесі - ЗМІ

Фігурант скандальних відеозаписів, оприлюднених "слугою" Гео Леросом, брат керівника Офісу президента Денис Єрмак у серпні-жовтні 2019 року взявся організовувати кампанію по знищенню бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що знаходиться в Одесі, і його міжнародних партнерів

Фото: bihus.info

Фігурант скандальних відеозаписів, оприлюднених "слугою" Гео Леросом, брат керівника Офісу президента Денис Єрмак у серпні-жовтні 2019 року взявся організовувати кампанію по знищенню бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що знаходиться в Одесі, і його міжнародних партнерів

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на видання Bihus.Info, якому нардеп передав близько 30 годин прихованої зйомки численних зустрічей Єрмака-молодшого та його помічників з потенційними кандидатами на високі державні посади, що відбувалися в серпні-жовтні 2019-го року.

Як зазначається, значна частина зустрічей "команди Єрмака" присвячена обговоренню можливості припинення бізнесового росту компанії "ТІС" і впливу в Україні однієї з найбільших в світі контейнерних компаній – данської Maersk.

Зокрема, пише видання, "нищити зв’язки" двох компаній Єрмак з помічниками беруться нібито в інтересах конкурентів – одеської фірми "КТЛ Україна", яка, у свою чергу, є частиною потужної турецької компанії Kinay Group.

"Компанія біла, входить в трійку лідерів України по логістиці, по жд, по контейнерах. Турецька основна компанія судновласник - вона номер один як би в Туреччині. Їх дуже турбує питання, дуже турбує питання, щоб збити так сказати монстра, що народжується", - цитує видання Єрмака щодо ролі і зацікавленності цих компаній 6 вересня 2019-го року.

Також брат голови ОПУ на записах неодноразово заявляє про фінансовий інтерес в цій справі, який його група отримає "після конкретних дій". Так, 16 вересня 2019-го року Єрмак в розмові з довіреною особою Володимиром Лебедєвим каже наступне: "Я вам скажу так. Ось зовсім чесно. У них комерційний (інтерес?). Одесити платять за конкретні дії. Які дії - зрозуміло: Майєрск, ТИС".

За 10 днів до того Єрмак пояснював Лебедєву його завдання: "Ви можете абсолютно спокійно напружувати і в хвіст, і в гриву, що хлопці - мені потрібно концептуалізувати не просто "взагалі", а щоб ви прописали ваше бачення - що ми повинні подавати в Кабміні, що ми повинні подавати в "Укрзалізницю", які є важелі впливу, які є важелі впливу на ТІС ... Там люди вже перейнялися дуже сильно".

За задумом Єрмака конкретні дії мали виявлятися у зверненнях до Антимонопольного комітету, підготовці потрібних законопроєктів, зверненнях до Кабміну тощо. В розмові з тим же Лебедєвим Єрмак-молодший дає наступні інструкції: "Ну, з юристами ми вас тут в Києві зведемо. Але питання бажано вивчити в плані того, які документи подавати. В АМКУ нам доведеться засипати цими документами".

З розмови помічників Єрмака-молодшого випливає, що турецький бізнес готовий сплачувати по 300 тисяч доларів на місяць за реалізацію їхніх цілей.

На запит видання до керівників компанії "КТЛ Україна", до яких, судячи з відео, Денис Єрмак відправляв Володимира Лебедєва, щоб зібрати інформацію про необхідні дії проти "ТІС" та Maersk, відповіли, що Єрмак-молодший раніше працював у "КТЛ Україна". І що посередник від нього Володимир Лебедєв справді приїздив в Одесу на їх підприємство у 2019 році. Однак, за їх версією, мотиву "збити" "ТІС" і Maersk їхня співпраця з братом помічника президента не мала.

"Маячня - про ТІС, Maersk, нашу турецьку компанію і міжнародну змову. Він (представник Єрмака Володимир Лебедєв - ред.) так, заїжджав в наш офіс, його просто проконсультували, тому що ця людина повинна була зробити якусь презентацію десь там нагорі", – запевнив комерційний директор "КТЛ Україна" Андрій Кузьмін.

У відсутністі фінансової мотивації Єрмака з боку компанії переконує і гендиректор "КТЛ" Ігор Хохлов.

"Так, він (Денис Єрмак - ред.) надсилав таку людину. Формулювання було, що людина готується займати якусь посаду в "Укртрансбезпеці" і тому людина трішечки не розбирається в темі, їй потрібна була транспортна консультація. Ну, власне, і все. Я не знаю, чому Денис так говорив (про фінансування - ред.), я про це дізнався від вас. Це я з нього повинен був взяти гроші за консультацію, але я не брав, оскільки це було на прохання мого колишнього співробітника", - пояснив він.

Водночас на відео Денис Єрмак стверджує протилежне. "Чим швидше ми почнемо активно діяти, викладати зміни по нормативній базі, тим швидше по суті нам забезпечать дуже хорошу фінансову підтримку", – каже він 6 вересня 2019 року, інструктуючи Володимира Лебедєва щодо поїздки до свого колишнього роботодавця "КТЛ Україна".

Як підкреслює видання, під час тієї розмови Єрмак надиктував Лебедєву телефони Кузьміна та Хохлова і пояснив, що з "КТЛ Україна" потрібно розробити конкретний план заходів для боротьби з "ТІС" і Maersk.

"Будь-яка дія, виконана нами, вона виділяється в чітко визначену цифру", - сказав Єрмак під час звіту Володимира Лебедєва 16 вересня про поїздку до "КТЛ Україна".

ДОВІДКА: ТІС – це велика українська компанія, власник новозбудованого порту на 5 вантажних терміналів в Одесі. Заснована родиною одеситів Ставніцерів. У лютому в термінали ТІС вклалась арабська корпорація DP World – один зі світових лідерів портової галузі. У 2018 році ТІС "привів" в Україну ще й данську Maersk – світового гіганта контейнерних перевезень.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника ОП розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР, який призначений на 3 квітня.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки.

У свою чергу, нардепи СН вимагають від правоохоронних органів перевірити факти в оприлюднених відео і притягнути винних до відповідальності, а не самого нардепа.

СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.