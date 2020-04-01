Ермак-младший решил за деньги конкурентов уничтожить международный бизнес в Одессе - СМИ

Фигурант скандальных видеозаписей, обнародованных "слугой" Гео Леросом, брат руководителя Офиса президента Денис Ермак в августе-октябре 2019 года взялся организовывать кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", который находится в Одессе, и его международных партнеров

Фото: bihus.info

Фигурант скандальных видеозаписей, обнародованных "слугой" Гео Леросом, брат руководителя Офиса президента Денис Ермак в августе-октябре 2019 года взялся организовывать кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", который находится в Одессе, и его международных партнеров

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на издание Bihus.Info, которому нардеп передал около 30 часов скрытой съемки многочисленных встреч Ермака-младшего и его помощников с потенциальными кандидатами на высокие государственные должности, которые состоялись в августе-октябре 2019-го года.

Как отмечается, значительная часть встреч "команды Ермака" посвящена обсуждению возможности приостановки роста бизнеса компании "ТИС" и влияния в Украине одной из крупнейших в мире контейнерных компаний – датской Maersk.

В частности, пишет издание, "уничтожать связки" двух компаний Ермак с помощниками берутся якобы в интересах конкурентов – одесской фирмы "КТЛ Украина", которая, в свою очередь, является частью мощной турецкой компании Kinay Group.

"Компания белая, входит в тройку лидеров Украины по логистике, по жд, по контейнерам. Турецкая основная компания судовладелец - она номер один как бы в Турции. Их очень беспокоит вопрос, очень беспокоит вопрос, чтобы сбить так сказать рождающегося монстра", - цитирует издание Ермака относительно роли и заинтересованности этих компаний 6 сентября 2019-го года.

Также брат главы ОПУ на записях неоднократно заявляет о финансовом интересе в этом деле, который его группа получит "после конкретных действий". Так, 16 сентября 2019-го года Ермак в беседе с доверенным лицом Владимиром Лебедевым говорит следующее: "Я вам скажу так. Вот совсем честно. У них коммерческий (интерес?). Одесситы платят за конкретные действия. Какие действия - понятно: Майєрск, ТИС".

За 10 дней до того Ермак объяснял Лебедеву его задачи: "Вы можете абсолютно спокойно напрягать и в хвост, и в гриву, что ребята – мне нужно концептуализировать не просто "взагалі", а чтоб вы прописали ваше видение – что мы должны подавать в Кабмине, что мы должны подавать в "Укрзализныцю", какие есть рычаги влияния, какие есть рычаги влияния на ТИС…Там люди уже озаботились очень сильно”.

По замыслу Ермака конкретные действия должны проявляться в обращениях в Антимонопольный комитет, подготовке нужных законопроектов, обращениях к Кабмину и тому подобное. В разговоре с тем же Лебедевым Ермак-младший дает следующие инструкции: "Ну, с юристами мы вас тут в Киеве сведем. Но вопрос желательно изучить в плане того, какие документы подавать. В АМКУ нам придется засыпать этими документами".

Из разговора помощников Ермака-младшего следует, что турецкий бизнес готов платить по 300 тысяч долларов в месяц за реализацию их целей.

На запрос издания к руководителям компании "КТЛ Украина", к которым, судя по видео, Денис Ермак отправлял Владимира Лебедева, чтобы собрать информацию о необходимых действиях против "ТИС" и Maersk, ответили, что Ермак-младший ранее работал в "КТЛ Украина" . И что посредник от него Владимир Лебедев действительно приезжал в Одессу на их предприятие в 2019 году. Однако, по их версии, мотива "сбить" "ТИС" и Maersk их сотрудничество с братом помощника президента не было.

"Бред - о ТИС, Maersk, нашу турецкую компанию и международный заговор. Он (представитель Ермака Владимир Лебедев - ред.) да, заезжал в наш офис, его просто проконсультировали, потому что этот человек должен был сделать какую-то презентацию где-то там наверху", - заверил коммерческий директор "КТЛ Украина" Андрей Кузьмин.

В отсутствии финансовой мотивации Ермака со стороны компании и убеждает гендиректор "КТЛ" Игорь Хохлов.

"Да, он (Денис Ермак - ред.) посылал такого человека. Формулировка была, что человек готовится занимать какую-то должность в "Укртрансбезопасности" и т.к. человек немножечко не разбирается в теме, ему нужна была транспортная консультация. Ну, собственно, и все. Я не знаю, почему Денис так говорил (про финансирование – ред.), я об этом узнал от вас. Это я с него должен был взять деньги за консультацию, но я не брал, поскольку это было по просьбе моего бывшего сотрудника", - пояснил он.

В то же время на видео Денис Ермак утверждает обратное. "Чем быстрее мы начнем активно действовать, выкладывать изменения по нормативной базе, тем быстрее по сути нам обеспечат очень хорошую финансовую поддержку", - говорит он 6 сентября 2019, инструктируя Владимира Лебедева о поездке к своему бывшему работодателю "КТЛ Украина".

Как подчеркивает издание, во время той беседы Ермак надиктовал Лебедеву телефоны Кузьмина и Хохлова и пояснил, что с "КТЛ Украина" нужно разработать конкретный план мероприятий для борьбы с "ТИС" и Maersk.

"Любое действие, производимое нами, оно выделяется в четко определенную цифру", - сказал Ермак во время отчета Владимира Лебедева 16 сентября о поездке в "КТЛ Украина".

СПРАВКА: ТИС - это большая украинская компания, владелец нового порта на 5 грузовых терминалов в Одессе. Основана семьей одесситов Ставницеров. В феврале в терминалы ТИС вложилась арабская корпорация DP World - один из мировых лидеров портовой отрасли. В 2018 году ТИС "привел" в Украину еще и датскую Maersk - мирового гиганта контейнерных перевозок.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя ОП расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР, который назначен на 3 апреля.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.

В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа.

СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.