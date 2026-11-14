Співак MELOVIN розкрив суму свого новорічного гонорару

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За словами артиста, у нього вже є перші потенційні замовники на новорічні корпоративи. Він пояснив, скільки грошей це може йому принести

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співак MELOVIN пояснив, що наразі конкретних домовленостей із потенційними замовниками немає, тому він ще відкритий до пропозицій на новий рік. Сума його виступу в святкову ніч становить 12-13 тисяч доларів.

Також артист розповів, що почав займатись картинами. Він жартома зауважив, що не збирається дешево їх оцінювати. Тож, ціни на картини від MELOVIN стартують від 1500 доларів.

Нагалаємо, раніше артист розповідав, що може його змусити відвернутись від потенційних залицяльників.