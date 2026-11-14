Масштабне знеструмлення на Сумщині: що відомо
На Сумщині 14 листопада сталося масштабне аварійне знеструмлення через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють над відновленням електропостачання
Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго", передає RegioNews.
У компанії зазначили, що аварійне знеструмлення охопило частину області. Деталі не розголошують із міркувань безпеки.
Наразі енергетики працюють над заживленням знеструмлених споживачів.
Терміни відновлення електропостачання залежатимуть від безпекової ситуації.
Нагадаємо, що в Україні продовжують запроваджувати графіки відключень світла. Причина - наслідки російських атак.
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
У Кривому Розі затримали жінку, яка продавала наркотики просто з дому
14 листопада 2026, 12:10У Києві уламки російського дрона впали у двох місцях: що відомо
14 листопада 2026, 11:59Буркін заявив, що частина хабарів від колцентрів могла надходити Татарову
14 листопада 2026, 11:49Пожежа на складах і пошкоджені приміщення: наслідки ранкової атаки на Київщину
14 листопада 2026, 11:15У Києві 18-річний хлопець порізав ножем сусіда через зауваження про шум
14 листопада 2026, 10:58ППО знешкодила 81 із 96 російських дронів: є влучання на восьми локаціях
14 листопада 2026, 10:30Співак MELOVIN розкрив суму свого новорічного гонорару
14 листопада 2026, 01:55Українська ведуча перенесла важку операцію після ДТП
14 листопада 2026, 00:55На Волині чоловік "зливав" ТЦК через Viber
13 листопада 2026, 23:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі блоги »