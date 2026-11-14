ППО знешкодила 81 із 96 російських дронів: є влучання на восьми локаціях

Фото: Укрінформ

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews .

З 18:00 13 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема 61 реактивним, а також дронами "Гербера" та безпілотниками-імітаторами типу "Пародія".

БпЛА запускали з напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ), тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 суботи, 14 листопада, протиповітряна оборона збила або подавила 81 ворожий безпілотник.

Водночас зафіксували влучання на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

Нагадаємо, що у Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російських ударів по Космічному району зросла до 50 людей. Серед поранених — восьмеро дітей. Ще двоє людей загинули, зокрема 17-річний хлопець.