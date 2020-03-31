Єрмак назвав співпадінням купівлю Мерседеса та початок пандемії

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак називає співпадінням купівлю елітного автомобіля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Лонг під час розгортання економічної кризи та пандемії коронавірусу

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Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак називає співпадінням купівлю елітного автомобіля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Лонг під час розгортання економічної кризи та пандемії коронавірусу

Про це він розповів під час брифінгу 31 березня, передає RegioNews.

За словами Єрмака, він давно планував змінити автомобіль, так як живе в такому темпі, що йому не вистачає часу "на якісь такі речі", а також ні на родину, ні на себе.

"Тому я дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це співпало з подіями в нашій країні", - сказав Єрмак.

За його словами, придбання авто відображене в його декларації.

Купівлю елітного авто за більш ніж 3 мільйони гривень Єрмак виправдовує тим, що він відмовився від службового авто і від державної охорони.

На думку Єрмака, він "майже перший керівник" Офісу Президента, у якого нема державної охорони, а тому він вважає себе чесною людиною.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.