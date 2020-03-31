Єрмак назвав співпадінням купівлю Мерседеса та початок пандемії
Про це він розповів під час брифінгу 31 березня, передає RegioNews.
За словами Єрмака, він давно планував змінити автомобіль, так як живе в такому темпі, що йому не вистачає часу "на якісь такі речі", а також ні на родину, ні на себе.
"Тому я дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це співпало з подіями в нашій країні", - сказав Єрмак.
За його словами, придбання авто відображене в його декларації.
Купівлю елітного авто за більш ніж 3 мільйони гривень Єрмак виправдовує тим, що він відмовився від службового авто і від державної охорони.
На думку Єрмака, він "майже перший керівник" Офісу Президента, у якого нема державної охорони, а тому він вважає себе чесною людиною.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.
30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.
Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.
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