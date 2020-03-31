Єрмак проігнорував запитання журналістів про відставку

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-брифінгу 31 березня проігнорував цілу низку запитань від журналістів, в тому числі щодо відеозаписів із його братом Денисом, а також питання про відставку

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-брифінгу 31 березня проігнорував цілу низку запитань від журналістів, в тому числі щодо відеозаписів із його братом Денисом, а також питання про відставку

Про це в соцмережах повідомляють журналісти-розслідувачі Христина Бердинських та Данило Мокрик, передає RegioNews.

Як повідомила Христина Бердинських, вона запитала у Андрія Єрмака, чи готовий він піти у відставку у випадку, якщо буде підтверджено причетність його брата до торгівлі посадами.

Це запитання набрало сотні лайків, більше, ніж всі інші, однак Єрмак не став на нього відповідати.

Глава Офісу президента проігнорував запитання журналіста Данила Мокрика про те, якою була реакція президента на опубліковані відеозаписи з його братом.

"Питання набирає понад 200 лайків. У результаті всі питання по записах прессекретарка звалює в одне, Єрмак видає загальний гнівний спіч із звинуваченнями - і все. Розходимося", - пише Мокрик.

Журналісти зазначають, що онлайн-брифінг Єрмак використав не для відповідей на запитання журналістів, а як трибуну для особистого виступу.

"Офіс президента дві години у Facebook збирав питання, отримав 500 коментарів під постом, щоб вибрати лише чотири питання, на одне з яких ми так і не почули відповіді. Вважаю такий формат дуже невдалим", - зазначила Христина Бердинських.

Вона також опублікувала скріншот трансляції Єрмака у Facebook, на якому видно, що її також дивиться попередній глава Офісу Президента Андрій Богдан.

На думку журналіста Володимира Петрова, брифінг Єрмака для нього стане не менш провальним, ніж сама історія з братом.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.