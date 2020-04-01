"Слуга народу" Лада Булах підтримала Гео Лероса і закликала усунути Єрмака

Народна депутатка 9 скликання від фракції "Слуга народу” Лада Булах виступила на захист свого колеги Гео Лероса, який опублікував відеозаписи із доказами торгівлі державними посадами братом глави Офісу президента Андрія Єрмака

Фото: Facebook

Народна депутатка 9 скликання від фракції "Слуга народу” Лада Булах виступила на захист свого колеги Гео Лероса, який опублікував відеозаписи із доказами торгівлі державними посадами братом глави Офісу президента Андрія Єрмака

Про це вона повідомила в Facebook, передає RegioNews.

"Я хочу написати про те, що відбувається з нами, владою, про битву Давида з Голіафом - битву між Андрієм Єрмаком і Гео Леросом", - зазначила вона.

За її словами, корупція однаково вбиває суспільство і блокує його розвиток, і тому боротьба з нею є ключовим пріоритетом для президента і народних депутатів.

Лада Булах закликала президента Зеленського прокоментувати цей інцидент і продемонструвати позицію лідера, який не толерує жодних проявів корупції в своїй команді.

"Президент має бути проактивний і ініціювати розслідування щодо цих можливо доказів корупції. Лишатись неупередженим до всіх її учасників незалежно від товариських зв'язків, версії про вплив олігархів і існуючих міфів про особисту помсту", - вважає вона.

Також вона назвала кримінальні справи проти Гео Лероса вигаданими і додала, що вони повинні бути зупинені.

"Справу про ці відео, на яких ми бачимо "співбесіди" на державні посади треба розслідувати швидко і неупереджено. До закінчення цих справ очільник ОПУ Андрій Єрмак має підти щонайменше у відпустку або має бути відсторонений тимчасово на час слідства", - додала депутатка.

На її думку, народні депутати не повинні це все замовчувати, навіть якщо їх за висловлення позиції будуть звинувачувати у державній зраді.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував докаументи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом".