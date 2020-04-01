"Слуга народу" Лада Булах підтримала Гео Лероса і закликала усунути Єрмака
Про це вона повідомила в Facebook, передає RegioNews.
"Я хочу написати про те, що відбувається з нами, владою, про битву Давида з Голіафом - битву між Андрієм Єрмаком і Гео Леросом", - зазначила вона.
За її словами, корупція однаково вбиває суспільство і блокує його розвиток, і тому боротьба з нею є ключовим пріоритетом для президента і народних депутатів.
Лада Булах закликала президента Зеленського прокоментувати цей інцидент і продемонструвати позицію лідера, який не толерує жодних проявів корупції в своїй команді.
"Президент має бути проактивний і ініціювати розслідування щодо цих можливо доказів корупції. Лишатись неупередженим до всіх її учасників незалежно від товариських зв'язків, версії про вплив олігархів і існуючих міфів про особисту помсту", - вважає вона.
Також вона назвала кримінальні справи проти Гео Лероса вигаданими і додала, що вони повинні бути зупинені.
"Справу про ці відео, на яких ми бачимо "співбесіди" на державні посади треба розслідувати швидко і неупереджено. До закінчення цих справ очільник ОПУ Андрій Єрмак має підти щонайменше у відпустку або має бути відсторонений тимчасово на час слідства", - додала депутатка.
На її думку, народні депутати не повинні це все замовчувати, навіть якщо їх за висловлення позиції будуть звинувачувати у державній зраді.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.
30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.
Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував докаументи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом".
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