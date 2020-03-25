Кабінет міністрів України подовжив карантинні заходи на 30 днів - до 24 квітня включно - і розширив надзвичайну ситуацію на всю Україну

Кабінет міністрів України подовжив карантинні заходи на 30 днів - до 24 квітня включно - і розширив надзвичайну ситуацію на всю Україну

Як передає RegioNews, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 березня.

"Статистика продовжує погіршуватися, тому сьогодні Кабінет міністрів розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України і переведення в режим надзвичайної ситуації єдиної державної системи цивільного захисту. Режим надзвичайної ситуації планується ввести на 30 днів. Відповідно, всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів", - сказав він.

Крім того, у режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.

За словами Шмигаля, уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві.

Додатково до цього рішення Кабмін постановив:

- належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

- залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;

- усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;

- надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

За словами прем'єр-міністра, надзвичайна ситуація – це не надзвичайний стан. Вона не обмежує конституційні права громадян, зате консолідує зусилля у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Рішення уряду передбачає можливість продовжити ці заходи у разі необхідності. Водночас терміни можуть бути переглянуті у зворотній бік, якщо протидія поширенню інфекції коронавірусу буде успішною.

Зазначимо, на засіданні члени уряду перебувають у масках.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.