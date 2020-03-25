Кабмін заборонив звільняти держслужбовців під час карантину

Уряд України заборонив звільняти державних службовців під час карантину

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Уряд України заборонив звільняти державних службовців під час карантину

Як передає RegioNews, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 25 березня.

За словами міністра юстиції Дениса Малюски, на час карантину за працівниками зберігаються трудові права і оплата праці.

"Це стосується як держслужбовців, так і працівників приватного сектору", - сказав він.

При цьому він порекомендував підприємствам і організаціям утриматися від застосування звільнень громадян, передбачених пунктами 1, 3, 4 статті 40 Кодексу законів про працю.

"Йдеться про реорганізацію, ліквідацію, також прогулі. Тобто ті підстави, які об'єктивно можуть виникнути у зв'язку з об'єктивним обставинам карантину та надзвичайної ситуації", - уточнив Малюска.

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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.