У Вінниці на карантин "пішли” скульптури
Вінничани з гумором поставилися до ситуації з коронавірусом в Україні та "відправили на карантин” скульптури
Вінничани з гумором поставилися до ситуації з коронавірусом в Україні та "відправили на карантин” скульптури
Про це інформують RegioNews із посиланням на публікацію у Facebook-спільноті Visit Vinnytsia.
Містяни одягнули на скульптури архітектора Григорія Артинова і Євгенія Прунмаєр захисні медичні маски.
На Староміському мості з’явилася скульптура янгола у респіраторі, а про бронзового філософа Діогена, у якого видно лише ноги, мешканці Вінниці жартують, що він пішов на самоізоляцію.
Як писали RegioNews раніше, у Полтаві активісти закликали містян узяти під опіку літніх людей та допомогти їм організувати побут під час карантину й уберегтися від зараження коронавірусом.
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