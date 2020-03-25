У Вінниці на карантин "пішли” скульптури

Вінничани з гумором поставилися до ситуації з коронавірусом в Україні та "відправили на карантин” скульптури

Фото: Pixabay

Вінничани з гумором поставилися до ситуації з коронавірусом в Україні та "відправили на карантин” скульптури

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