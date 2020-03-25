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25 березня 2020, 14:38

У Вінниці на карантин "пішли” скульптури

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25 березня 2020, 14:38
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Вінничани з гумором поставилися до ситуації з коронавірусом в Україні та "відправили на карантин” скульптури
Фото: Pixabay
Вінничани з гумором поставилися до ситуації з коронавірусом в Україні та "відправили на карантин” скульптури

Про це інформують RegioNews із посиланням на публікацію у Facebook-спільноті Visit Vinnytsia.

Містяни одягнули на скульптури архітектора Григорія Артинова і Євгенія Прунмаєр захисні медичні маски.

На Староміському мості з’явилася скульптура янгола у респіраторі, а про бронзового філософа Діогена, у якого видно лише ноги, мешканці Вінниці жартують, що він пішов на самоізоляцію.

Як писали RegioNews раніше, у Полтаві активісти закликали містян узяти під опіку літніх людей та допомогти їм організувати побут під час карантину й уберегтися від зараження коронавірусом.


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