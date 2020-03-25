Коронавирус в Украине: Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране и продлил карантин
Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 25 марта.
"Статистика продолжает ухудшаться, поэтому сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевода в режим чрезвычайной ситуации единой государственной системы гражданской защиты. Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней. Соответственно, все карантинные мероприятия также планируем продлить на 30 дней", - сказал он.
Кроме того, в режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
По словам Шмыгаля, правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.
Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:
- надлежащим образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
- привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.
По словам премьер-министра, чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение. Она не ограничивает конституционные права граждан, зато консолидирует усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Решение правительства предусматривает возможность продолжить эти меры в случае необходимости. В то же время сроки могут быть пересмотрены в обратную сторону, если противодействие распространению инфекции коронавируса будет успешным.
Отметим, на заседании члены правительства находятся в масках.
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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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