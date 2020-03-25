Уряд пропонує карати за вивезення медичних товарів

Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення

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Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення

Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"За вивезення у значному розмірі — максимальна санкція статті передбачатиме до трьох років позбавлення волі. За такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великому розмірі — від трьох до шести років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий крок необхідний для забезпечення внутрішнього ринку товарами протиепідемічного призначення.

"За переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, пропонуємо запровадити не лише суттєві штрафи", - повідомив Шмигаль.

Прем‘єр-міністр висловив надію, що Верховна Рада у найближчі строки підтримає цю ініціативу.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні і запровадив по всій території нашої держави надзвичайну ситуацію.