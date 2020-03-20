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20 березня 2020, 15:18 9

Кличко не виключає заборону пересування громадським транспортом

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20 березня 2020, 15:18 9
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У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці
Фото: flickr
У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "112 Україна", передає RegioNews.

"За минулу добу кількість захворювань в Україні збільшилася майже вдвічі, якщо кількість буде збільшуватися, ми не виключаємо те, що можемо взагалі обмежити пересування транспортом нашим містом", - сказав Кличко.

Він уточнив, що у такому випадку громадським транспортом будуть користуватись лише працівники комунальних підприємств, лікарі, рятувальники, працівники департаментів з надзвичайних ситуацій.

Кличко також повідомив, що якщо інфекція буде продовжувати розповсюдження, найближчим часом у Києві можуть запровадити надзвичайний стан.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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