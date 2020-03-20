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20 березня 2020, 08:10 61

Коронавірус в Україні: кількість інфікованих сягнула 26

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20 березня 2020, 08:10 61
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В Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Фото: zawya.com
В Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство озорони здоров'я України.

Наразі пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.

"Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні:

Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 2 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний); м Київ - 3 випадки.

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Нагадаємо, станом на вечір 19 березня в Україні було підтверджено 21 випадок COVID-19.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


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