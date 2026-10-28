"Нова пошта" утворила свою власну ППО, і вже збиває "Шахеди"

"Нова пошта" утворила свою власну ППО, і вже збиває "Шахеди"

Фото: Facebook

Чудова новина! Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Розраховувати на державу, яка замовляє "політичні стейтменти" замість реальної зброї не варто.

Але такий шлях – це путь в нікуди, це констатація повної неспроможності державного, політичного, військового керівництва забезпечити захист населення, бізнесу, логістики, енергетики – всього.

Бо що таке держава – це, по суті, величезний сервісний центр країни, який надає громадянам різні послуги, головна з яких – безпека. За це ми платимо податки і виконуємо свій військовий обовʼязок. Платимо кровʼю. І якщо держава перекладає на бізнес функцію безпеки, то тільки тому, що вона неефективна.

Тому що розвитком своєї сучасної системи ППО майже ніхто в державі не займався. Замість розробки і виробництва своїх зенітно-ракетних комплексів, які спроможні збивати будь-які цілі, наші керманичі надали приватному бізнесу можливість заробляти величезні кошти на збірці дронів-перехоплювачів з китайських комплектуючих.

Це – по-перше, і саме в цьому причина катастрофічного стану системи ППО. Хтось поніс відповідальність? – Ніхто.

По-друге, в Києві, на околицях столиці і в області знищено велику кількість новітніх складів, виробничих приміщень, логістичних хабів. Думаю, що в інших містах України так само.

Доводиться чути "експертну" думку, що бізнес сам винний – навіщо це все будував під час війни?..

Чекайте… А невже це не очільники держави, високопосадовці, політики, видатні військові деячі стверджували всі роки війни, що все ось-ось закінчиться, і ми будемо взимку пити каву в Криму?.. Невже бізнес повинен був прогнозувати свою роботу ні на їх заявах, а прогнозах Вероніки Фен-шуй?..

Виходить так, що держава по-перше не забезпечила захист; по-друге давала хибні прогнози і обіцянки; по-третє – тепер перекладає на бізнес свої функції по організації ППО.

Виходить, що наш "сервісний центр", маючі колосальні фінансові, людські, наукові ресурси, спираючись на розвідку і потужну аналітику, не виконав і не виконує свої функції.

На жаль, іншого сервісу в нас немає, бо немає виборів під час війни, і це замкнуте коло…