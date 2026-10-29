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Задушив та побив сапою: на Київщині чоловік вбив 79-річну односельчанку
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29 жовтня 2026, 11:09

Задушив та побив сапою: на Київщині чоловік вбив 79-річну односельчанку

29 жовтня 2026, 11:09
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Фото: Національна поліція
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В Обухівському районі поліція затримала 48-річного чоловіка, який до смерті побив та задушив літню жінку. Йому світить від 15 років тюрми до довічного ув'язнення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Трагедія сталася в селі Микитяни. Нетверезий місцевий житель приїхав на велосипеді до будинку самотньої пенсіонерки. Чоловік хотів позичити грошей, щоб купити випивку. Коли жінка відмовила, він розлютився і влаштував бійку.

Зловмисник двічі вдарив пенсіонерку кулаком в обличчя, а коли вона впала – почав душити. Після цього він схопив сапу і завдав жінці ще близько 6-7 ударів по голові. Отримані травми виявилися смертельними.

Понівечене тіло загиблої в сараї знайшла її сусідка, яка й викликала поліцію.

Правоохоронці оперативно затримали нападника. Як з'ясувалося, він уже був судимий за такий же злочин. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі, слідчі оголосили йому підозру в умисному вбивстві. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік вбив співмешканку та намагався спалити тіло. Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями під час застілля з алкоголем сталась сварка.

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