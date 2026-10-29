Зливав координати для ракетних атак РФ: на Хмельниччині викрили зрадника

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Хмельниччині агента ФСБ, який збирав дані для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по західному регіону України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік наводив російські удари на військові частини, оборонні підприємства та поштові термінали.

Для збору розвідданих він обходив Хмельницький та його околиці й під виглядом телефонних розмов знімав на камеру потенційні цілі.

Згодом агент почав відстежувати розташування підприємств оборонно-промислового комплексу, місць базування українських військових, а також логістичних хабів і сортувальних терміналів поштових операторів. Зібрані координати він зберігав у смартфоні у вигляді позначок на електронних картах.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час дорозвідки поблизу одного зі стратегічно важливих об’єктів. Під час обшуку в його телефоні виявили докази співпраці з ворогом.

За інформацією спецслужби, затриманий – місцевий безробітний, раніше судимий за зберігання наркотиків. На зв’язок із російською спецслужбою він вийшов через Telegram-канали, де шукав легкого заробітку.

Слідчі повідомили йому про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.