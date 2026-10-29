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Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Ворог атакував центральну частину міста, коли на вулицях було багато людей.

Внаслідок удару загинули дві дівчинки віком 15 років. Щонайменше дев'ятеро людей постраждали, серед них є діти.

Атака спричинила значні руйнування. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти бізнесу та автомобілі.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Нагадаємо, в четвер, 29 жовтня, російський реактивний безпілотник завдав удару по одній із платформ залізничного вокзалу Дніпра. Внаслідок атаки загинули 13 осіб, щонайменше п'ятеро дістали поранення.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі та закликав США, Європейський Союз і країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.