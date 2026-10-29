В Одесі двоє юнаків катували безхатька на камеру: їм загрожує до 10 років тюрми

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В Одесі судитимуть двох юнаків, які в липні знущалися з безхатька, били його руками, ногами та ножем, а свої дії знімали на відео. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомило Одеське районне управління поліції, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі в Хаджибейському районі міста. Двоє приятелів, які вживали алкоголь неподалік закинутої споруди, побачили там безхатька та вирішили познущатися з нього.

Юнаки били чоловіка, ображали та принижували його. Молодший із них знімав усе на мобільний телефон. Знущання тривали понад пів години, після чого хлопці пішли.

Згодом один із фігурантів опублікував відео у своєму каналі в месенджері. Одна з підписниць побачила запис і повідомила про нього поліцію.

Правоохоронці розшукали потерпілого та встановили особи підозрюваних. За висновком експертів, чоловік отримав садна на голові й обличчі, а також різані рани на кінцівках, передпліччі та попереку. Ці ушкодження належать до категорії легких, однак спричинили сильний фізичний біль і моральні страждання.

Слідчі також встановили, що відео містить сцени, які пропагують культ насильства та жорстокості.

Обом юнакам висунули обвинувачення в катуванні, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Молодшому додатково інкримінують виготовлення та поширення відеопродукції, що пропагує насильство і жорстокість.

За клопотанням слідства суд обрав обом обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Максимальне покарання за інкриміновані злочини становить до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині вітчим катував 10-річного хлопчика. У родині виховувалися троє дітей: 8-місячна дівчинка та двоє хлопчиків віком 4 і 10 років. Наразі всіх дітей вилучено з родини. Чоловік отримав підозру.