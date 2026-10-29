Вже 13 поранених у Дніпрі: четверо у важкому стані, серед них – дитина

Фото: ДСНС України

Кількість поранених унаслідок російського удару по Дніпру зросла до 13. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них – 11-річний хлопчик

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Також у тяжкому стані госпіталізовані чоловіки віком 40 і 53 роки та 26-річна жінка.

Стан інших поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі постраждалі перебувають у лікарнях та отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в четвер, 29 жовтня, російський реактивний безпілотник завдав удару по одній із платформ залізничного вокзалу Дніпра. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі залишалися люди. Внаслідок атаки загинули 13 осіб. Було відомо, що п'ятеро людей дістали поранення.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі. Він закликав США, Європейський Союз і країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.