У двох районах Києва екстрено вимкнули електроенергію
У частині Голосіївського та Солом'янського районів Києва запровадили екстрені відключення електроенергії
Про це повідомила група ДТЕК у Telegram, передає RegioNews.
Як зазначили в компанії, відключення відбуваються за командою НЕК "Укренерго".
Під час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.
Електропостачання відновлюватимуть відповідно до ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, в четвер, 29 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. Обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59.
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