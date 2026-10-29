У двох районах Києва екстрено вимкнули електроенергію

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У частині Голосіївського та Солом'янського районів Києва запровадили екстрені відключення електроенергії

Про це повідомила група ДТЕК у Telegram, передає RegioNews.

Як зазначили в компанії, відключення відбуваються за командою НЕК "Укренерго".

Під час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.

Електропостачання відновлюватимуть відповідно до ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, в четвер, 29 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. Обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59.