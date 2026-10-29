"Час нових, сильніших санкцій": Зеленський відреагував на удар по вокзалу в Дніпрі

Фото: ДСНС України

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі. Він закликав США, Європейський Союз і країни G7 посилити санкційний тиск на Росію

Про це Зеленський написав у соцмережах, передає RegioNews.

За словами президента, російський дрон атакував перон, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На місці працюють необхідні служби.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив, що Росія продовжує атакувати українців замість деескалації.

"Санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна", – заявив президент.

Він також звернув увагу на російські удари після зняття окремих санкцій із російських олігархів та енергетичного сектору.

"Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в четвер, 29 жовтня, російський реактивний безпілотник завдав удару по одній із платформ залізничного вокзалу Дніпра. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі залишалися люди. Внаслідок атаки загинули 13 осіб, щонайменше п'ятеро дістали поранення.